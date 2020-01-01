المستشفيات في شمال غرب سوريا لا تعالج سوى الحالات الحرجة لكورونا

ذكر طبيب اليوم السبت أن المستشفيات في إدلب التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا جعلت عملها قاصرا على الحالات الحرجة بعد تسجيل أول حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة.

وقال مازن كوارة مدير مكتب تركيا بالجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز)، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن المستشفيات علقت عمل العيادات الخارجية ولا تستقبل سوى الحالات الحرجة.

وأضاف أن مستشفى باب الهوى التي تم فيها تسجيل أول حالة إصابة لطبيب، أُغلق بالكامل.

يشار إلى أن إدلب هي آخر معلق للمتمردين في سوريا التي مزقتها الحرب وتضم نحو ثلاثة ملايين شخص.