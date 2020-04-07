بيلوسي تعتزم طرح مشروع قانون للحد من قرارات العفو الرئاسي عن مدانين

قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إنها في أعقاب تخفيف الرئيس دونالد ترامب للحكم الجنائي على روجر ستون، فإنها تعتزم دعم مشروع قانون يحد من قدرة الرؤساء على اتخاذ مثل هذه الإجراءات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكرت بيلوسي في بيان اليوم السبت "أن قرار الرئيس ترامب بتخفيف عقوبة كبير مستشاري حملته لانتخابات الرئاسة روجر ستون، الذي يمكن أن يورطه مباشرة في سوء سلوك إجرامي، هو عمل ينم عن فساد صارخ".

وصدر حكم بسجن ستون لأكثر من ثلاث سنوات بسبب التلاعب بالشهود والكذب على الكونجرس. ومارس ستون ضغطا علنيا للحصول على عفو أو تخفيف من ترامب من خلال الترويج لرفضه التعاون مع المحققين الذين ينظرون في مخالفات محتملة للرئيس.

وقالت بيلوسي إن: "الكونجرس سيتخذ إجراءات لمنع هذا النوع من المخالفات السافرة. إن التشريع ضروري لضمان ألا يتمكن أي رئيس من أن يعفو أو يخفف من عقوبة مفروضة على فرد شارك في حملة تستر لحماية الرئيس من الملاحقة الجنائية".

ولن تكون هناك فرصة كي يصبح مشروع قانون يحد من سلطات الرئيس في العفو عن عقوبات والتخفيف منها قانونا، طالما استمرت سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ وبقى ترامب في البيت الأبيض.