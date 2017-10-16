 شركة تيسلا الأمريكية تعتزم تعيين 10500 موظف لأول مصنع لها في المانيا - بوابة الشروق
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شركة تيسلا الأمريكية تعتزم تعيين 10500 موظف لأول مصنع لها في المانيا

(د ب أ)
نشر في: السبت 11 يوليه 2020 - 10:58 ص | آخر تحديث: السبت 11 يوليه 2020 - 10:58 ص

تتوقع شركة "تيسلا" الأمريكية لصناعة السيارات تعيين 10500 موظف لشغل نوبات العمل في أول مصنع لها في أوروبا، يتم بناؤه حاليا بالقرب من برلين، طبقا لمصادر مطلعة بالصناعة.

وتهدف الشركة إلى أنتاج 500 ألف سيارة في أقرب وقت ممكن، بعد افتتاح مصنعها الضخم في تموز/يوليو المقبل.

وتعتزم شركة تيسلا تشغيل ثلاث نوبات يوميا، يعمل في كل نوبة ما بين 3 آلاف و3500 ألف عامل ، لتحقيق هدفها الخاص بالإنتاج، طبقا للمصادر المطلعة.

غير أن ذلك الرقم يختلف عن الأرقام المسجلة في طلب الشركة للحصول على تصريح بيئي.

وأشارت الشركة أيضا إلى استحداث 12 ألف وظيفة بوقت كامل، من بين ذلك المتدربين على المهنة


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