«العربى الإفريقى الدولى» يوقع عقد قرض مشتركا

بقيمة 365 مليون لمجموعة «بالم هيلز للتعمير»



قام البنك العربى الإفريقى الدولى من خلال قطاعى بنوك الاستثمار والشركات والمؤسسات بالتعاون مع بنك مصر بترتيب توقيع عقد القرض المشترك الخاص بشركة بالم هيلز الشرق الأوسط وهى إحدى شركات مجموعة بالم هيلز للتعمير المالكة لأحد أهم وأكبر مشروعات المجموعة بالساحل الشمالى تحت اسم هاسيندا باى.

وتعد مجموعة شركات بالم هيلز للتعمير واحدة من أكبر الشركات الرائدة فى قطاع التنمية العقارية بالسوق المصرية والتى تتنوع مشروعاتها بمناطق شرق وغرب القاهرة، الإسكندرية، السخنة والساحل الشمالى.

ويستخدم التمويل فى تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمشروع الممول شاملة تكلفة البناء والبنية التحتية والمصاريف الإدارية المتعلقة بالمشروع.

وقد قام البنك العربى الافريقى الدولى بدور البنك وكيل التمويل وبنك الحساب وشمل التحالف بنك مصر كوكيل ضمان وقد تم تقسيم مبلغ القرض بالتساوى على البنكين.

من جانبه قال شريف علوى العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس ادارة البنك العربى الافريقى الدولى: «إن قطاع التطوير العقارى بمثابة أهم قاطرات التنمية ولذلك نتطلع دوما للاستمرار فى دعم هذا القطاع وسيظل التعاون مع شركة بالم هيلز استنادا إلى تاريخ ممتد من النجاحات وسعيا إلى تحقيق المزيد من الشراكات المثمرة».