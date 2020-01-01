قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزير الصحة لشؤون البحوث، إن فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» مرض حاد، مضيفة: «في ناس هتموت، لكن الباقي بيخف»، وفقًا لتعبيرها.

وأضافت عاصم، خلال لقاء لفضائية «DMC»، صباح السبت، أن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بالوزارة تحدث البروتوكول العلاجي دوريًا، مشيرة إلى أنها تتابع أحدث النتائج العالمية.

وأشارت إلى أن البروتوكول يحدد من يتلقى علاجه منزليًا ومن يجب أن يتوجه للمستشفى فورًا، قائلة إن لجنة متابعة حالات وفيات كورونا لاحظت ارتفاع نسب الوفيات في أول أيام دخول المستشفى.

وأوضحت أن ارتفاع نسب الوفيات يعني أن الحالة تأخرت في الوصول إلى المستشفى، لافتة إلى أن شروط العلاج المنزلي تشمل؛ ألا يقل العمر عن 60 عامًا، وعدم الإصابة بأمراض مزمنة لا يمكن السيطرة عليها.

ولفتت إلى أن أصحاب أمراض حساسية الصدر، والتفاعلات المناعية على الجلد، لا يمكن عزلهم في المنزل، مناشدة الأطباء بالالتزام بالبروتوكول العلاجي المحدد من وزارة الصحة، لأن كورونا به «جزءًا خادعًا»، بحسب وصفها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 80 ألفًا و235 في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 85 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء؛ ليصبح 23 ألفًا و274 متعافيًا.