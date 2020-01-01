موسكو: البرازيل وبلدان أمريكا اللاتينية أول من سيحصل على «أفيفافير» المخصص لعلاج كورونا

قال مدير عام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديمتري إن البرازيل وبلدان أمريكا اللاتينية أول من سيحصل على عقار (أفيفافير) المخصص لعلاج المصابين بمرض "كوفيد-19".

وأضاف ديمتري - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - "تلقينا طلبا من أكثر من 50 دولة، وبالطبع، أولوياتنا هي تلك البلدان التي يتزايد فيها عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بشكل حاد، وهي بالطبع البرازيل والعديد من دول أمريكا اللاتينية الأخرى".

وتابع: إن الكثير من الدول، تفتقر - الآن - إلى الأدوية المضادة للفيروسات، يمكننا تلبية هذه الحاجة.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة الروسية أعلنت - في وقت سابق - أنها تلقت طلبات لتوريد دواء (أفيفا فير)، من بلدان رابطة الدول المستقلة وأمريكا اللاتينية وأوروبا وجنوب شرق آسيا.