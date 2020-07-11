5 مرشحين لمجلس الشيوخ يقدمون أوراقهم لمحكمة المنيا الابتدائية

شهدت اليوم محكمة المنيا الابتدائية، لجنة تلقي طلبات الترشيح لإنتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، تقدم 5 مرشحين محتملين يمثلون ائتلاف الاحزاب فردي وهم زين الإطناوي، معتز صفوت أبو زيد، وأشرف عشيري، ومحمد عبد الحفيظ، وطارق حسن.

وفتحت لجنة تلقى طلبات الترشح أبوابها أمام راغبى الترشح لمجلس الشيوخ بالمنيا، وذلك فى الساعة التاسعة تماما، حيث تجمع 8 مرشحين أمام باب اللجنة من الصباح الباكر، أمام اللجنة لتقديم أوراقهم، وكانت اللجنة قد طلبت من المرشحين الحضور وبرفقتهم مرافق واحد فقط، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وعندما ظهر تجمع أمام اللجنة قرر رئيس لجنة تلقى الطلبات الدخول برقم إيصال السداد.

وأجرى 9 مرشحين محتملين لمجلس الشيوخ الكشف الطبى لاستكمال أوراقهم تمهيدا لتقديمها اليوم السبت للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بمحكمة المنيا الابتدائية، لخوض الجولة المقررة أن تبدأ فى الداخل يومى 11 و12 من شهر أغسطس المقبل.

ويسدد كل مرشح محتمل رسوم إجراء الكشف المقرره داخل مديرية الصحة والسكان ثم يتوجه إلى المستشفى لإجراء التحليل الطبى الذى يبدأ من الساعة التاسعة صباحا.