الأمن العام اللبناني يدعو إلى الإبلاغ عن أي تلاعب بسعر صرف الدولار

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دعا الأمن العام اللبناني الأهالي اليوم السبت إلى الإبلاغ عن أي تلاعب بسعر صرف الدولار.

وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه بإمكان المواطنين والمؤسسات الإبلاغ عن أي تلاعب بسعر صرف الدولار الأمريكي الذي يحدد يوميا من قبل نقابة الصرافين.

وطالبت المديرية بالتواصل مع غرفة العمليات الخاصة المشتركة لمتابعة عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

يذكر أن لبنان يعاني حاليا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990.