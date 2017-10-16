استخدام الأتربة الصخرية بالزراعة يمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء

أفادت دراسة حديثة، بأن استخدام الأتربة الصخرية التي تحوي عناصر الكالسيوم والبوتاسيوم، والمستفاد منها لخفض حامضية التربة، يعد حلًا ممتازًا أيضًا إذا استخدمت بشكل واسع لامتصاص كميات مهولة من ثاني أكسيد الكربون من الجو.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن الدراسة المنشورة بدورية "نيتشر" تؤكد أنه باستخدام نصف مزارع العالم لتلك الطريقة، سيؤدي لامتصاص ملياري طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وآلية عمل الطريقة هي بوضع الأتربة الصخرية -إن كانت من صخور الجير أو البازلت وغيرها- بشكل طبيعي في التربة؛ لتغذيتها وتخفيف حامضيتها، يعمل في نفس الوقت على التفاعل مع ثاني أكسيد الكربون في الجو وتحويله لكربونات لا ضرر منها.

ويقول البروفيسور جيم هانسن من جامعة كولومبيا الأمريكية، والمشارك في الدراسة، إن تلك الكربونات تتسرب للبحر بشكل طبيعي لتشكل صخور الجير دون ضرر.

وتنصح الدراسة باستخدام البازلت أكثر من غيره من الصخور لأنه يحوي الماغنيسيوم والكالسيوم المتفاعلين مع الكربون، وفي نفس الوقت يحوي السيلكا والحديد المغذيان للتربة.

وتعد تلك طريقة في غاية الرخص إذ يتكلف طن الأتربة الصخرية نحو 100 دولار فقط.