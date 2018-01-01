الأمم المتحدة: سلطنة عمان الخامسة عربيًا في قائمة الدول المتطورة جدًا إلكترونيًا

صنّفت الأمم المتحدة سلطنة عمان ، الخامسة عربيًا في قائمة الدول "المتقدمة جدًا في مجال الحكومة الإليكترونية" في العالم للعام الجاري 2020، وفقًا لتقرير جديد أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة لها.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت بأن السلطنة جاءت في المركز الـ 50 عالميًا في المؤشر الذي يضم 193 دولة وحصلت على 7749ر0 نقطة، وحصلت على 8529ر0 نقطة في المؤشر الفرعي للخدمات عبر الإنترنت و6967ر0 نقطة في مؤشر البنية الأساسية للاتصالات و7751ر0 في مؤشر رأس المال البشري.

وأشارت الأمم المتحدة - في تقريرها - إلى أن السلطنة انتقلت من قائمة الدول المتطورة في مجال الحكومة الإليكترونية إلى قائمة الدول المتطورة جدًا خلال الفترة بين إصدار تقريري 2018 م و2020 م وهي القائمة التي ضمت كذلك تركيا والبرازيل والتشيك والمجر ولاتفيا وهي القائمة التي يتراوح نسب حصول الدول بها بين 75ر0 إلى نقطة واحدة.

وصنّف التقرير سلطنة عمان من بين 13 دولة في العالم لديها رأس مال بشري متطور للغاية إلى جانب تركيا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك والكويت والإمارات، موضحة أنها عملت على صياغة واعتماد خططًا للتحول الرقمي الوطني بما يُمكن من ضمان توافق هذه الخطط مع خطط التنمية الوطنية وفي بعض الحالات دمجها فيها كما يتجسد ذلك في "رؤية 2040".

ونوّه التقرير إلى أن السلطنة من الدول التي تستخدم طائرات بدون طيار لمراقبة الشوارع أو توصيل الإمدادات الطبية أو تطهير الأماكن العامة، لافتًا إلى أن شرطة عُمان السلطانية تستخدم الطائرات بدون طيار لإرشاد المواطنين والمقيمين على البقاء في المنزل وتجنب الخروج ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية لتجنب الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وبيّن التقرير أنه مع حالات الإغلاق في العالم إثر جائحة كوفيد-19 تتبع معظم البلدان والبلديات استراتيجيات الحكومة الرقمية وقد قام العديد منها بمبادرات مبتكرة لكن لا يزال عدد كبير من الأشخاص في العالم لا يمكنهم الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت.