السعودية تؤكد أن جهودها خلال مكافحة كورونا جرت في إطار حقوق الإنسان

أكدت المملكة العربية السعودية، أن جهودها في مكافحة فيروس كورونا، جرت في إطار نهج قائم على حقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد المملكة بالأمم المتحدة مشعل بن علي البلوي اليوم السبت أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 43 المنعقدة في جنيف خلال الحوار التفاعلي مع المقرر المعني بحرية الرأي والتعبير وأثر (كوفيد ـ 19) عليهما ونشرتها وكالة الانباء السعودية"واس".

وقال البلوي: "إن أنظمة المملكة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم، تتضافر لتعزيز حرية الرأي والتعبير مع مراعاة الحقوق الأخرى كون أن حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة".

وأشار البلوي إلى أن المادة الثامنة من نظام المطبوعات والنشر تضمنت أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.

وفيما يتعلق بنشر المعلومات وتمكين الجميع من الوصول إليها، أوضح البلوي أن الجهات المعنية في المملكة تقوم بنشر جميع المعلومات المتصلة بوباء كورونا، حيث قامت وتقوم وزارة الصحة بنشر إحصائية يومية بأعداد حالات الإصابة بهذا الوباء وانتشارها وجميع ما يتعلق به".

وفيما يتعلق بالوصول إلى الإنترنت، قال البلوي إن أعداد المستخدمين للإنترنت تمثل شاهداً جلياً من شواهد إعمال هذا الحق، حيث بلغت نسبة الأسر التي لديها إمكانية النفاذ إلى الإنترنت في المملكة 77ر92 في المئة حتى ديسمبر ٢٠١٩ ومن المرجح أن هذه النسبة قد زادت خلال فترة انتشار جائحة كورونا.