رئيس غرفة مراجعة الحسابات في روسيا: اقتصادنا يعاني حاليا من الركود

صرح رئيس غرفة مراجعة الحسابات في روسيا ألكسي كودرين اليوم السبت بأن الاقتصاد الروسي يعاني حاليا من الركود، مؤكدا أهمية القيام بمجموعة من الإصلاحات لتجاوز هذه الأزمة.

وقال كودرين - حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إنه نظرا لخطط روسيا بتقليل الاعتماد على النفط في السنوات المقبلة، يتعين على الحكومة الاستثمار بشكل أكبر في القطاع العلمي، مشيرا إلى أن السلطات الروسية يجب أن تقوم بخطوات أكثر جرأة لتجاوز الأزمة الحالية، وتقديم دعم أكبر للاقتصاد والسكان، مضيفا "نتعاطى بشكل بطيء مع هذه الأزمة، والتي تختلف عن أزمات السنوات السابقة".

واعتبر الخبير الاقتصادي الروسي أن المستوى الضئيل لحجم ديون الدولة في روسيا يمثل احتياطا جيدا لمواجهة الأزمة، واستطرد "يجب استخدام هذه الاحتياطات، بإمكاننا اقتراض 2-3 ترليون روبل وتقديم دعم أكبر للسكان والاقتصاد".

وأشار إلى أنه "يؤكد وجهات نظر الاقتصاديين الذين تحدثوا حول أهمية تدابير مماثلة"، لافتا إلى أن الحكومة الروسية تمنكت من التصرف بشكل سريع خلال أزمة 2008-2009 وحينها تفوقت على الدول الأخرى في مواجهة تبعات الأزمة.