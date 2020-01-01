19 أغسطس بدء محاكمة رجل دفع أما وابنها أمام قطار متحرك بفرانكفورت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تبدأ في التاسع عشر من أغسطس المقبل إجراءات محاكمة شخص مشتبه في ارتكابه جريمة قتل كان قد قام بها في محطة فرانكفورت الرئيسية العام الماضي.

أعلنت ذلك محكمة الولاية في فرانكفورت اليوم الجمعة.

وكان رجل ينحدر من إريتريا قام قبل عام قبل ظهر يوم 29 يوليو 2019 بدفع طفل في الثامنة وأمه فوق رصيف قطار سريع متحرك بمحطة فرانكفورت للسكك الحديدية.

ومن المقرر أن تصدر محكمة المحلفين حكمها بناء على طلب من الادعاء العام بنقل المتهم إلى الإقامة الدائمة في مستشفى للعلاج النفسي.

وتمكنت الأم البالغة من العمر أربعين عاما من الدوران بعيدا عن القطار أما ابنها فقد قتل في الحادث، وكان الاثنان متوجهين لقضاء عطلة.

أثار الحادث استياء واسع المدى في ألمانيا.

كان الجاني يقيم قبل انتقاله إلى ألمانيا فترة طويلة في سويسرا.

ويوجه الادعاء العام تهمة القتل والشروع في القتل والاعتداء الجسيم على شخصين إلى الرجل.

وأعلنت المحكمة أن تهمتي القتل والشروع في القتل سيتم النظر فيهما داخل المحكمة أيضا ، وتستغرق مداولات المحكمة في هذه التهم جميعا ستة أيام للنظر فيها.