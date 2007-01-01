عزل العجمى بالإسكندرية يشهد حالة ولادة سادسة لمصابة بكورونا

شهدت مستشفى عزل العجمى بالإسكندرية، حالة ولادة قيصرية سادسة، لمصابة بفيروس كورونا.

وعن كواليس عملية الولادة القيصرية السادسة، قال الدكتور أسامة عبد الحميد شعيشع القائم بالعملية، إن صعوبة العملية السادسة للولادة القيصرية، يكمن في إن المصابة (ز.ح)، كانت تعانى من التصاقات نتيجة عمليتين سابقتين.

وأضاف شعيشع فى تصريحات صحفية لـ"الشروق"، أن العملية استغرقت ساعة وربع وتحضير نحو الساعة، متابعا أن صعوبة هذه العملية كانت فى تسليك الالتصاقات التى أخذت وقت طويل أكثر من المعتاد، ووقف تشغيل جهاز التكيف المعتاد لمنع انتقال العدوى، زاد من الأمر صعوبة خاصة مع ارتداء البدل الواقية.

ولفت إلى أن السيدة المصابة دخلت من عدة أيام مصابة بكورونا وكانت تأخذ علاجات فيروس كورونا مع منع الأدوية التى تزيد من السيولة، مشيرا إلى أن المولودة بخير داخل الحضانة مكتملة النمو ووزنها فى المعدل الطبيعى.