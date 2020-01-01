حجز البنك التجارى الدولى ــ أكبر البنوك الخاصة العاملة فى السوق ــ دورا كاملا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بطاقة استيعابية 30 غرفة فندقية مخصصه للعزل الصحى لموظفى البنك. ضمن خطة البنك للوقوف إلى جانب موظفيه.

ويأتى التعاقد فى إطار حرص التجارى الدولى على صحة وسلامة موظفيه فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم جراء انتشار وباء كوفيدــ19.

ويؤكد البنك أن الاستثمار فى البشر هو استثمار فى المستقبل وأن أمن وسلامة الموظفين هما الأولوية القصوى لدى الإدارة العليا، حيث تم العمل على اتخاذ بعض الإجراءات الاستباقية بالإضافة إلى إتاحة جميع الإمكانيات التى من شأنها الحد من انتشار الفيروس.

يذكر أن CIB كان من أوائل البنوك المصرية التى سارعت بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا فضلا عن استخدام مجموعة من البروتوكولات الخاصة بالوقاية وتوعية موظفى البنك بأفضل التدابير الاحترازية مثل إلزام جميع العملاء والموظفين بارتداء قناع الوجه الطبى فى حالة التواجد بأى من فروع البنك التجارى الدولى.

من جانبه قال محمد سلطان الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات بالبنك التجارى الدولى ــ مصر، «إن الاستثمار فى العنصر البشرى أهم أولويات البنك لأنه أساس النجاح لأى مؤسسة، لذلك نحن نؤمن به ونسخر له كل الإمكانيات المتاحة».

وأكد سلطان أن البنك التجارى الدولى أجرى الفحوص المختبرية للكشف عن فيروس كورونا لـ 22% حتى الآن من إجمالى موظفيه للاطمئنان على صحتهم، مشيرا إلى أن فريقا من أمهر الكوادر فى المنطقة يدير الأزمة الراهنة وباستخدام أحدث بروتوكولات إدارة الأزمات المطبقة عالميا.

تابع: «توفير غرف مخصصة للعزل الصحى لموظفينا المصابين بفيروس كورونا المستجد يأتى ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى يطبقها البنك للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين، بجانب دعم جهود الدولة لتخفيف التكدس على المستشفيات الحكومية».

وشدد سلطان على ضرورة التكاتف لمواجهة هذا التحدى، ولا بد من بذل المزيد من الجهد فى هذه الأوقات الصعبة لدعم وحماية مجتمعنا، وموظفينا.

وأكد أن البنك التجارى الدولى يقوم أيضا بدور مجتمعى مستمر من خلال جميع أشكال الدعم حيث قام البنك فى الفترة الوجيزة السابقة بتخصيص وصرف أكثر من ١٢٥ مليون جنيه مصرى من أجل دعم جهود الحكومة المصرية والمجتمع لمواجهة وتخفيف آثار فيروس كورونا المستجد (COVIDــ19)، ومساندة العمالة اليومية التى تضررت جراء الظروف الراهنة.