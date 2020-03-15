روحاني: التخويف من كورونا والإيحاء بأن الظروف باتت عادية كلاهما خطير

اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني إثارة الخوف والاضطراب في المجتمع من تفشي فيروس كورونا لوقف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والخدمات أو الإيحاء بأن الظروف باتت عادية ولا يوجد تهديد مصدره تفشي كورونا، بأن كلاهما خطير و يتسببان في مشاكل، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" اليوم السبت.

وأضاف روحاني اليوم السبت خلال كلمة له في لجنة مكافحة فيروس كورونا " في حال يتصور المواطنون أن الاوضاع باتت عادية وفيروس كورونا لم يعد يهددنا سنواجه المشاكل كما أن إثارة الخوف في المجتمع من تفشي هذا الفيروس وعرقلة الانشطة الاجتماعية والاقتصادية والخدمات ليست صحيحة".

وأشار إلى مساعی الحكومة لايجاد مخارج للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية .

وأوضح أن جميع دول العالم دون استثناء بذلت جهودا في ظل تفشي فيروس كورونا و هناك دول بدأت بايجاد مخارج خلال أسبوع والأخرى تحركت خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وأضاف "لا توجد دولة تستطيع وقف الانشطة الاقتصادية لستة اشهر كما أن المواطنين يرفضون ذلك".

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية منعا لتفشي كورونا بما فيها الامتناع عن إقامة التجمعات والاحتفالات أو مراسم التأبين.

ومن جهة أخرى، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتى ظهر اليوم السبت 255 الفا و117شخصا وبوفاة 188 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في إيران 12 الفا و635 شخصا.

وأضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم السبت، إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2397 حالة جديدة للاصابة

وأضافت، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 217 الفا و666شخصا حتى الآن.