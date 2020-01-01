سائقو الدراجات النارية في برلين يحتجون على حظر القيادة أيام الأحد

نظم سائقو الدراجات النارية في برلين، احتجاجا ضد مبادرة تهدف للحد من الضوضاء من شأنها حظر قيادة الدراجات النارية يوم الأحد من كل أسبوع وفي العطلات.

تجمع مئات، أن لم يكن آلاف، من سائقي الدراجات النارية عند بوابة "براندنبورج" الشهيرة وسلكوا عدة طريق للوصول إليها واصطفوا بدراجاتهم بشكل واضح.

ومطلع الأسبوع الماضي، احتج عشرات الآلاف من سائقي الدراجات النارية في جميع أنحاء البلاد ضد المبادرة من الغرفة العليا في البرلمان.

وتهدف المبادرة إلى الحد من الضوضاء الصادرة عن الدراجات، وتتضمن أيضا اقتراحا لحظر قيادة الدراجات النارية في أيام الأحد والعطلات.