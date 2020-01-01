الحزب الحاكم الزيمبابوي سيطرد مجموعة «أولد ميتوال» التأمينية من نظام البلاد المالي

قال الحزب الحاكم في زيمبابوي، إنه سيقوم باستبعاد مجموعة (أولد ميتوال) للاستثمارات والمدخرات والتأمين والمصارف الأفريقية من نظامها المالي، الأمر الذي سيثير الارتباك بشأن وضع عملاق التأمين في البلاد وما سيحدث بعد ذلك في معركة الحكومة لإصلاح نظام العملة الفوضوي في البلاد.

وذكرت أعلى هيئة لصنع القرار في حزب "الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية" أمس الجمعة، أنها أيدت قرارا "بطرد أولد ميتوال من النظام المالي" وإغلاق (إيكوكاش) أكبر منصة للأموال عبر الهاتف المحمول، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال باتريك تشيناماسا، المتحدث باسم الحزب، بعد الاجتماع في هراري، إن تلك المؤسسات تسببت في "تضخم كبير من خلال أسعار سوق موازية غير مشروعة".

وتريد الحكومة منع الشركات من استخدام الفروق في أسعار أسهم شركة التأمين التي يبلغ عمرها 175 عاما في لندن وجوهانسبرج وهاراري لتحديد سعر آجل محتمل للعملة.