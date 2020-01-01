تركيا تبدأ الاستعدادات لفتح مسجد «آيا صوفيا» أمام المصلين

بدأت السلطات التركية عمليات الفحص وفي مسجد "آيا صوفيا" ، أشهر المعالم السياحية في اسطنبول اليوم السبت في إطار الاستعدادات اللوجستية لجعل المتحف السابق، ملائما للمسلمين لإداء الصلوات، بعد يوم من إعلان البلاد إعادة افتتاحه.

وكان المبنى مغلقا أمام الزائرين اليوم السبت، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية، مضيفة أن فرقا من وزارة السياحة تتفقد القبة وأربع مآذن في إطار الاستعدادات.

وامتلأت وسائل إعلام موالية للحكومة اليوم السبت بأناشيد دينية وقومية بسبب القرار التاريخي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال أمس الجمعة، إنه سيجري فتح مسجد "آيا صوفيا" أمام الجميع من مواطنين وأجانب وغير مسلمين.

وأضاف أردوغان في تصريحات بشأن إلغاء "المحكمة الإدارية العليا"، قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934، القاضي بتحويل "آيا صوفيا" في مدينة إسطنبول من مسجد إلى متحف " مثل جميع مساجدنا، ستفتح أبواب آيا صوفيا أمام الجميع من مواطنين وأجانب وغير مسلمين"، وفقا لما أوردته وكالة الأناضول.

وتابع أن "آيا صوفيا" الذي يعد تراثا مشتركا للإنسانية، سيواصل احتضان الجميع بشكل أكثر صدقا وأصالة".

ودعا أردوغان الجميع إلى احترام القرار الذي اتخذته الهيئات القضائية والتنفيذية في تركيا حول "آيا صوفيا"، مؤكدا أن أي موقف بخصوص ذلك "يتجاوز التعبير عن الآراء نعده انتهاكا لاستقلالنا".

وأشار أنه من المخطط افتتاح "آيا صوفيا" للعبادة في 24 يوليو الجاري بإقامة صلاة الجمعة.

وذكر أنه سيتم إلغاء رسوم الدخول إلى مسجد "آيا صوفيا" عقب رفع وضع المتحف عنه.

وانتقدت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قرار إعادة فتح مجمع آيا صوفيا في اسطنبول أمام المسلمين للصلاة ليعود المجمع إلى وضعه كمسجد وإلغاء صفته الحالية كمتحف.

وقال فلاديمير ليجويدا المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في تصريح نقلته وكالة أنباء انترفاكس الروسية "لم يتم الاستماع إلى النداءات التى تعبر عن مشاعر القلق من جانب ملايين المسيحيين."

وأضاف ليجويدا "حكم المحكمة اليوم يظهر أنه تم تجاهل كل الدعوات التى نادت بضرورة الالتزام بالدقة والحساسية الفائقة في التعامل مع هذه المسألة."

ومجمع آيا صوفيا هو أحد المعالم البارزة في اسطنبول ، وكان بمثابة كاتدرائية مسيحية ، وبعد ذلك أصبح مسجدا ، ثم تحول إلى متحف.