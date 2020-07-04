منظمات دولية تزود نيجيريا بمستلزمات لمواجهة وباء كورونا

زود الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، نيجيريا، بمستلزمات طبية أساسية لمساعدة الحكومة الفيدرالية فيها على محاربة وباء كوفيد- 19 وتفشيه في البلاد.

وهذه الشحنة، التي وصلت نيجيريا اليوم السبت، هي الأولى من بين شحنات عدة ستصل تباعا إلى نيجيريا في إطار ما يعرف بصندوق سلة كوفيد- 19 التابع للأمم المتحدة بمشاركة جوهرية من الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية تزيد على 22 مليون دولار.

تضمنت الشحنة الأولى 545 مكثف أوكسجين، وأكثر من 100 ألف أداة اختبار، ومجسات رقمية لقياس درجات الحرارة، وأعداد ضخمة من مستلزمات الوقاية الشخصية، إضافة إلى مستلزمات معامل وأدوات للرعاية الصحية الطارئة، بما يقوي جهود حكومة نيجيريا على الاستجابة وتقديم العلاجات اللازمة للمصابين بكورونا فيروس.

وقال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى نيجيريا ومنظمة "التجمع الاقتصادي لبلدان غرب إفريقيا" (إيكواس)، السفير كيتيل كارلسون، "لقد قمنا اليوم بخطوة حيوية في الاستجابة للوباء، وبرهن التحالف بين (فريق أوروبا) و(بي تي إف) والأمم المتحدة قوته بصورة واضحة، وتلك هي الشراكة العملية حينما يستلزم الأمر، وتتصدر أولويات الاتحاد الأوروبي علاج الأزمة الصحية في نيجيريا، وضمان تحريك عجلات الاقتصاد مجدداً في البلاد، وذلك كله بينما يتم التأكيد على حمايتنا للفئات الأكثر تضرراً".