وزير النفط الإيراني: لن نستسلم وعلينا التأهب لاستعادة حصتنا بالسوق

أكد وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنة أن "قطاع النفط الايراني لن يستسلم تحت وطأة الظروف، وعليه رفع طاقة الانتاج لاستعادة الحصة السوقية إذا حان الوقت اللازم"، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم السبت.

وأوضح زنكنة في كلمة بمراسم إبرام عقد تطوير حقل "ياران" النفطي، جنوب غرب البلاد، المشترك مع العراق اليوم السبت، أن مستوى الانتاج انخفض بسبب الحظر، الا أنه يتوجب رفع المستوى لاستعادة الحصة السوقية إذا حان الوقت اللازم.

وشدد على "أن تطوير الحقول المشتركة ضرورة ومبدأ مستطرد أن ايران تستخرج الغاز من حقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر عبر 27 مرحلة تطويرية اليوم، فيما سيتم تدشين مرحلتين ومصافتين حتى سنة 2021".

وحول المنازعة القانونية بين شركة الغاز الوطنية الايرانية و" تركمن" غاز التركمانستانية، أكد أن التحكيم لم يصدر أي حكم يلزم بتغريم الأولى وقضى بدفع الشركة الايرانية المستحقات للثانية فقط وهذا كان متوقعا.