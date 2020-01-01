لبنان: تسجيل 71 إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة

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أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الجمعة تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 2082 حالة.

وقالت الوزارة إنه جرى تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 36 حالة.

وبلغ عدد الحالات الحرجة11 حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1402 .

وكان مجلس الوزراء الللبناني قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 آذار/ مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومدد التعبئة العامة حتى 2 آب/ أغسطس المقبل.

واستأنف مطار رفيق الحريري الدولي(مطار بيروت) منذ بداية الشهر الجاري حركة الملاحة الجوية من وإلى لبنان على أن يستقبل 10% من قدرته الاستيعابية في المرحلة الأولى ليتم تقييم النتائج على واقع انتشارفيروس "كورونا".