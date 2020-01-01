بريطانيا تقرر عدم المشاركة في برنامج أوروبا لتطوير لقاحات ضد كورونا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الجمعة إن بريطانيا قررت عدم الانضمام إلى برنامج شراء اللقاحات الأوروبية لمرض كوفيد-19 حيث أنها "تحرز تقدما أكثر" في برنامجها الخاص.

وكشفت المفوضية الأوروبية النقاب عن استراتيجيتها للقاحات الشهر الماضي، بهدف تعزيز عملية تطوير لقاح فعال، وضمان أن يكون بسعر معقول في دول الاتحاد الأوروبي عبر "اتفاقية الشراء المسبق" مع منتجين أفراد.

وقال هانكوك لراديو تايمز إننا "اخترنا عدم الانضمام إلى خطة الاتحاد الأوروبي بشأن شراء اللقاحات".

وذكر أن "السبب هو أنه (البرنامج الأوروبي) ما كان سيسمح لنا بأن يكون لنا رأي بشأن اللقاحات التي يتم شراؤها أو السعر أو الكمية أو موعد التسليم".

ومن ناحية أخرى قال السفير تيم بارو الممثل الدائم البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي في رسالة بعث بها إلى المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، إن التوقيع على الانضمام للبرنامج من شأنه أن يمنع المملكة المتحدة من متابعة موازية للمفاوضات مع موردي اللقاحات المحتملين .

وأضاف بارو :" لقد أكدت المفوضية أيضاً أنه من غير الممكن للمملكة المتحدة أن يكون لها دور في تشكيل قرارات الإدارة بشأن أي الشركات المصنعة التي سيتم التفاوض معها ، أو السعر، أو الكميات أو جداول التسليم المتفاوض بشأنها ".

ووضع فيروس كورونا موقف المملكة المتحدة للتعاون مع أقرب جيرانها تحت الأضواء. وفي الأيام الأولى للجائحة ، أثار قرار بعدم المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي للحصول على أجهزة التنفس الصناعي ومعدات الحماية الشخصية- حتى برغم أن المملكة كانت تواجه نقصا في تلك المعدات- المزاعم بأن الوزراء يفضلون أيديولوجية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على إنقاذ الأرواح.