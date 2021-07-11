منظمات حقوقية في أفغانستان تحث المملكة المتحدة على منح المرأة الأفغانية حق اللجوء

طلبت منظمات حقوق الإنسان والمرأة في أفغانستان من المملكة المتحدة بأن توفر للنساء الأفغانيات الضعيفات ملاذًا من طالبان، بينما تقوم الحركة بتوسيع حكمها وأراضيها بشكل أسرع من أي وقت مضى.

وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الأحد، أن المنظمات الحقوقية كانت قد طلبت - في السابق - من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن النظر في منح ألفي تأشيرة عاجلة للصحفيات والسياسيات والمدافعات عن الحقوق والأقليات.

وطلب المدافعون عن هذه الخطوة من المملكة المتحدة الانضمام إلى الولايات المتحدة في منح تأشيرات للصحفيات والسياسيات والناشطات البارزات المعرضات لتهديدات طالبان، وكذلك نقل المترجمين الأفغان وموظفي سفارتها وحراس الأمن جواً في كابول.

وأكدت المنظمات الأفغانية أن المرأة كانت من المساهمين الأساسيين في حملة المملكة المتحدة لبناء الدولة في أفغانستان على مدى العقدين الماضيين.

وكرروا أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن تفعله المملكة المتحدة هو ضمان حياة وسلامة هؤلاء النساء.

ولم تعلق إدارة جو بايدن ولا المملكة المتحدة على هذه القضية حتى الآن.

وكان بايدن قد قال - في خطابه عن أفغانستان الخميس الماضي - إنهم لن يتركوا وراءهم أولئك الأفغان، الذين عملوا مع رجالهم على مدى السنوات العشرين الماضية. وقال إنه سيتم نقل المترجمين الأفغان إلى دولة ثالثة قريبًا.