 محافظ سوهاج يستقبل وزير القوى العاملة لتفقد العديد من المشروعات - بوابة الشروق
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محافظ سوهاج يستقبل وزير القوى العاملة لتفقد العديد من المشروعات

محمد عبدالمجيد
نشر في: الأحد 11 يوليه 2021 - 12:09 م | آخر تحديث: الأحد 11 يوليه 2021 - 12:09 م

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم الأحد، الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة في زيارته للمحافظة، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم وزير القوى العاملة ومحافظ سوهاج، بتفقد مركز التدريب المهني بحي الكوثر، ومتابعة دورة الفندقة الشاملة، وعقد لقاءً مع المتدربين بحضور السيدة دراجستا باجفيك القائم بأعمال مدير برنامج الأغذية العالمي في مصر، والسيد فلوريان جوريل مدير عام فندق هيلتون الأقصر.

ويشمل برنامج الزيارة كذلك عقد لقاء مع 30 من رجال الأعمال والمستثمرين بمقر الغرفة التجارية بسوهاج، وعقد ندوة حول تداعيات كورونا وآثارها على أصحاب الأعمال.

ومن المقرر أن يعقد وزير القوى العاملة والمحافظ، لقاء بديوان عام المحافظة مع 22 من العمالة العائدة من الخارج، وعدد 40 من النقابيين، وتسليم شيكات إقراض مباشر لـ9 من الشباب، بالإضافة إلى تسليم ٦٠ عقد عمل لذوي الإعاقة.

 


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