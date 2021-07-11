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النواب يوافق على مجموع مواد اللائحة الداخلية

مجلس النواب
مجلس النواب
أحمد عويس
نشر في: الأحد 11 يوليه 2021 - 5:00 م | آخر تحديث: الأحد 11 يوليه 2021 - 5:00 م

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، وأكثر من خمسين نائب بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأحاله رئيس النواب إلى مجلس الدولة.

وصف المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موافقة مجلس النواب فى مجموعه على مشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد وأكثر من 50 نائبا، بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بأنها خطوة على الطريق فى التقدم الديمقراطي.

وأضاف "جبالي":" أنا أشعر أن الأغلبية تحرص على المعارضة، وعلى الأغلبية أن تتحمل ذلك".

ورفع رئيس المجلس، الجلسة العامة، على أن تعقد الجلسة العامة المقبلة غدا الاثنين، بعدما وافق مجلس النواب فى مجموعه على مشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد وأكثر من 50 نائبا بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

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