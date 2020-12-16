اليابان: 75% من المسنين حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا

قالت الحكومة اليابانية، إن ثلاثة من بين كل أربعة من المسنين في البلاد، حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ونقلت هيئة الاذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن الحكومة القول، إن ما يقرب من مليون مواطن من المسنين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، حتى أمس السبت.

ويمثل العدد 75.75% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، وكذلك أولئك الذين سيبلغون 65 عاما بحلول مارس المقبل.

وحصل أكثر من 16.2 مليون شخص بقليل، أو 45.66% من هؤلاء الأشخاص، على جرعة ثانية.

وقالت الحكومة إن 87.39% من المسنين في البلاد حصلوا على الجرعة الاولى من اللقاح، بينما حصل 58.15% منهم على الجرعة الثانية.

وفي طوكيو، حصل 74.99% من المسنين على الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 47.61% على الجرعة الثانية.