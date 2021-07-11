باكستان تعرب عن قلقها إزاء العمليات المسلحة الأخيرة ضد طالبان في أفغانستان

أعرب سفير باكستان لدى أفغانستان، منصور أحمد خان، عن قلقه من أن تجعل العمليات المسلحة الأخيرة ضد طالبان الوضع الأمني ​​في أفغانستان أكثر خطورة.



وقال منصور أحمد خان - في تصريح أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الأحد - إن أفغانستان ستغرق في مخاطر جسيمة إذا تحول الصراع المشتعل في البلاد إلى حرب بين طالبان ومليشيات مسلحة، داعيا المجتمع الدولي للعمل على تعزيز قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية.



وردت الحكومة الأفغانية على تصريحات السفير الأخيرة وطالبت باكستان بوقف دعم طالبان ومنحها الملاذات.



وقال نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية فؤاد أمان إنه "ما من داع إلى أن تقلق باكستان بشأن العمليات المسلحة الأخيرة في أفغانستان"، مؤكدا "ضرورة أن تهدم باكستان الملاذات الآمنة لطالبان لوقف إراقة الدماء في أفغانستان".



وأعربت باكستان عن قلقها إزاء حمل أشخاص السلاح ضد طالبان في وقت وقف فيه آلاف الأشخاص وحملوا السلاح لحماية مساكنهم والقتال ضد مسلحي طالبان.