شركة إندونيسية تطور تطبيقا للتواصل بين المعلمين والآباء والتلاميذ

قال رزق أنيس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جريدو الإندونيسية الناشئة، إن الشركة تطور تطبيقات تتيح لكل من المعلمين والآباء وأولياء الأمور ومديري المدارس التواصل معا، ومتابعة كل شيء والتواصل معا بعيدا عن تطبيقات التواصل الاجتماعي التقليدية مثل واتس آب.

بينما يستخدم بعض المعلمين خدمة جوجل كلاس للتواصل مع تلاميذهم، تأسست شركة جريدو للعمل مع مناهج نظام التعليم العام في إندونيسيا الذي يبدأ من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر وكذلك نظام تعليم المناهج الإسلامية والمطبقة في كل المدارس العامة والخاصة في البلاد.

وتستخدم حاليا أكثر من 400 مدرسة و400 ألف مستخدم تطبيق جريدو منذ تأسيس الشركة في سبتمبر 2016. ومن المنتظر أن يتسع نطاق استخدام تطبيق "سيرياس أيه" في منطقة جاكرتا الكبرى والمدن الكبرى في أنحاء إندونيسيا.

يتمحور برنامج الاشتراك في جريدوالذي يدور حول نظام إدارة يتيح للمديرين والمعلمين القيام بكل مهامهم بما في ذلك المناهج الدراسية وجداول التدريس والتواصل مع أولياء الأمور والطلاب.

ونقل موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن أنيس القول، إن عملية إعداد التطبيق بسيطة ويمكن إجراؤها في غضون ساعات، مضيفا أنه تم تصميم تطبيق جريدو ليكون نموذجيًا، بحيث يمكن تخصيصه وفقًا لاحتياجات المدرسة أو المنطقة.