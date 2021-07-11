أيمن أبو العلا: تقدمت بتعديل في اللائحة الداخلية لم تدرج في تقرير التشريعية

• الطماوي: اللجنة اعتمدت تعديلات علاء عابد بالأغلبية

قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن التعديلات التي تقدم بها لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس لم تدرج في جدول بالتقرير النهائي للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.



وقال أبو العلا، خلال الجلسة العامة: "من حقي عرض التعديلات التي تقدمت بها ولم تدرجها اللجنة التشريعية في المناقشة، وهي تعديلات مهمة".



وأشار إلى عدة تعديلات في المقترح الخاص به بشأن إتاحة الفرصة للنواب للاطلاع على مضابط اللجان، أسوة بحق النائب في الحصول على مضابط الجلسات.



كما لفت إلى المقترح الذي تقدم به بشأن تشكيل لجنة القيم التي يرأسها رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بينما اقترح بأن يرأسها وكيل أول مجلس النواب.



من جهته، أوضح النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، الذي ترأس اجتماع اللجنة التشريعية صباح اليوم، أن اللجنة أخذت تصويتا باعتبار المشروع المقدم من النائب علاء عابد هو الأساسي، وبالتالي لم تدرج المشروعات المقدمة من النواب الآخرين في الجدول النهائي بتقرير اللجنة.