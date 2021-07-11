وزير الرياضة: نسعى لجذب القطاع الخاص للاستثمار الرياضي في القرى

أكد وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي نسعي الوزارة لعدم الاعتماد الكلي على الموازنة العام للدولة في تنفيذ المشروعات الشبابية والرياضية.

وقال خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين إن الوزارة تعمل على دخول القطاع الخاص في الاستثمار الرياضي ليس من أجل تحقيق أرباح كبيرة وإنما من أجل تقديم خدمة متميزة وبأسرع وقت لشباب مصر في القرى والنجوع، مؤكدا "هذا أيضا استثمار اقتصادي".

وأوضح صبحي أن على الرغم من جائحة كورنا التي تجتاح العالم أجمع إلا أنه تم تنفيذ أعمال للمنظومة الشبابية بأكثر من مليار و600 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال في منظومة الرياضة بأكثر من 2 مليار جنيه.

وقال إن حجم الأعمال التي تم تنفيذها خلال الثلاث سنوات بلغ أكثر من 16 مليار جنيه وهذا أمر لم يحدث من قبل، بخلاف المشروعات التي تنفذها الوزارة كأنشطة شبابية والتي بلغت 50 مشروع بإجمالي أكثر من 5 مليون جنيه .

وأشار صبحي إلى أن الوزارة قدمت دعما قدرة 216 مليون جنيه لبرنامج إعداد لبطل الأوليمبي، ولفت إلى دعم 55 لاعب ممن وقع عليه الاختيار لإنجاز ميدالية أوليمبية بأكثر من 60 مليون جنيه، مشددا على أن دعم الوزارة كان له مفعول كبير فيما تحقق من انجاز للتأهل الأوليمبي للعديد من الأبطال في الألعاب المختلفة.

وقال إن الفترة المقبلى ستشهد انتخابات الأندية والاتحادات، ومن المقرر أن تجري في موعدها، المقرر وفقا للقانون وعقب انتهاء الدورة الأوليمبية.