 استخراج آخر جثث حيوان المنك في الدنمارك - بوابة الشروق
الأحد 11 يوليه 2021 10:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

استخراج آخر جثث حيوان المنك في الدنمارك

حيوان المنك في الدنمارك
حيوان المنك في الدنمارك
د ب أ
نشر في: الأحد 11 يوليه 2021 - 9:43 م | آخر تحديث: الأحد 11 يوليه 2021 - 9:43 م
تعتزم الدنمارك اختتام عملية استخراج جثث الملايين من حيوانات المنك التي تم التخلص منها عن طريق "الموت الرحيم" العام الماضي بعدما اتضح أن فيروس كورونا يمكن أن يصيبها بالعدوى لينتشر بعد ذلك بين البشر.

واتضح أن قرار دفن هذه الحيوانات كان خاطئا بعد أن تسببت الغازات الناجمة عن تحللها إلى عودة الجثث إلى السطح مرة أخرى.

وسيتم استخراج آخر الجثث التي تم دفنها في موقع عسكري بالقرب من كولفرا بسنترال جوتلاند، صباح غد الجمعة ثم نقلها إلى مركز لحرق الجثث.

وأعلنت هيئة الغذاء اليوم الأحد إن هذه الخطوة الأخيرة ستشكل ختاما لعملية استخراج بقايا الحيوانات، التي تزن جميعا 13 ألف طن.

وسيتم بعد ذلك إعادة المنطقة إلى حالتها السابقة قبل تحولها إلى مقبرة جماعية لحيوانات المنك.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك