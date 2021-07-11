الهند تسجل تراجعا في معدل الإصابات والوفيات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة بالهند، اليوم الأحد، تسجيل 41.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ونحو 900 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيانات وزارة الصحة بالهند اليوم الأحد، تم تسجيل 41506 إصابات جديدة بكوفيد-19، مقارنة مع 42766 سجلتها البلاد في اليوم الذي قبله، وفقا لوكالة "رويترز".

كما سجلت السلطات الصحية 895 وفاة جراء هذا المرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقارنة مع 1206 وفيات سجلتها أمس السبت.

واستقال 12 وزيرا هنديا، يوم الأربعاء، بينهم وزير الصحة، الذي واجه انتقادات بسبب سوء إدارته للجائحة، مع انتشار الفيروس بشكل كبير مؤخرا، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الهندي.