نجاة مدير أمن أسيوط من حادث سير

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أنقذت العناية الإلهية مدير أمن أسيوط اللواء أسعد ذكير من حادث سير أثناء عودته من القاهرة إلى أسيوط مساء أمس الجمعة على الطريق الصحراوي عقب انتهاء إجازته الشهرية، والتي قام بها منذ أيام وخلال العودة وقع الحادث ونجا المدير ووصل إلى أسيوط سالماً.

وأوضح مدير الأمن أنها ليست المرة الأولى لتعرضة مثل هذا الحادث، فكانت المرة الأولى أثناء قيامة بحملة أمنية علي متهمين بالغنايم.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغاً على الطريق الصحراوي يفيد حادث انقلاب سيارة وبالفحص تبين انها سيارة مدير أمن أسيوط اللواء أسعد الذكير والذي تعرض لحادث سير للمرة الثانية خلال عام واحد كان سبقها بحادث العام الماضي.

وعلى الفور أجريت الفحوص اللازمة للواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط وتبين سلامته، وأن العناية الإلهية كانت معه وعاد سالماً إلى عمله عقب الاطمئنان على صحته.