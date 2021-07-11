* مشاركتى فى «قصر النيل» فرصة ذهبية.. وروجينا طلبتنى لـ«بنت السلطان» بعد «فرصة تانية»

* لا أحب الوقوع فى فخ حب وكراهية شخصياتى.. وأشعر أن البطولة المطلقة اقتربت

* الترند حالة مزيفة وتحفيز وقتى ولا يضيف للفن إطلاقا.. وتلقيت تهديدات بسبب «حسام علام»



استطاع الفنان أحمد مجدى أن يلفت الأنظار فى موسم رمضان الماضى، بمشاركته فى مسلسلى، «بنت السلطان» الذى قدم فيه شخصية حسام علام، و«قصر النيل» الذى قدم فيه شخصية خالد نوح.

وكشف مجدى خلال حواره لـ«الشروق» عن كواليس تحضيره لشخصياته فى المسلسلين، وكيفية اختيار ادواره، والصعوبات التى واجهته خلال العملين، واستعداده لتصوير مسلسل الآنسة فرح، وفى السينما تحدث عن فيلمه «2 طلعت حرب».

يقول مجدى: بالنسبة لمسلسل «بنت السلطان»، كانت الفنانة روجينا قد تواصلت معى بعد مسلسل «فرصة تانية» الذى شاركت فيه العام الماضى مع الفنانة ياسمين صبرى، وهنأتنى وقالت لى «أحب نبقى مع بعض السنة الجاية»، وهنأتها لكن لم أكن أتوقع جدية حديثها معى، ومع بداية التحضير للمسلسل ووجود حلقات تم الانتهاء من كتابتها أبلغونى بالحضور لقراءة الحلقة الأولى معهم، وكنت سعيدا بوجودى مع كل فريق العمل.

وبعد فترة من تعاقدى على «بنت السلطان» جاء انضمامى لمسلسل «قصر النيل»، عن طريق الشركة المنتجة للعمل، واعتبرت مشاركتى فيه فرصة مذهلة، لأننى كنت أريد تقديم عمل واحد فى موسم رمضان، لكن العمل جذبنى ووافقت عليه، لأنه يتحدث عن فترة مفصلية ومهمة جدا فى تاريخ مصر، وبه درجة نقدية للحظة السياسية والاجتماعية، ورأيت أنها فرصة لن تتكرر، كما أن الشخصية التى أقدمها بالنسبة لى ذهبية، وقررت تقديم العملين فى موسم واحد.

* كيف وفقت بين العملين؟

ــ استعدادى للعملين كان مبنيا عن وجود مرجع لكل شخصية، والعمل على تاريخ الشخصية، لأن شخصية «حسام علام» فى «بنت السلطان» هو شخصية رجل الأعمال الذى يدخل عالم السياسة والبرلمان ليستغل هذا النفوذ لتحقيق ثروة كبيرة له، فهذه الشخصية لها مرجع واغلب الناس شاهدوا هذا النموذج فى السنوات الماضية، كيفية تحول الشخصية حتى يصل بها الامر لدع الثمن فى النهاية.

بينما شخصية «خالد نوح» فى «قصر النيل» كانت الأصعب لأن هذه الفترة لا يوجد عنها الكثير من التفاصيل، لكن مع وجود فريق عمل الامر اختلف، كما أن اختيار شكل الشخصية أخذ وقتا كبيرا منا.

* أى الشخصيتين أقرب لقلبك؟

ــ لا أحب الوقوع فى فخ الحب والكراهية، لكن شخصية «خالد نوح» كانت صعبة بالنسبة، فكنت أخشى أن أكون غير مقنع، وعلى الجانب الآخر شخصية «حسام علام» كانت سهلة بالنسبة لى، ومع تتابع تصوير الحلقات أصبحت شخصية «خالد» سهلة جدا وواضحة، بينما بدأت شخصية «حسام» فى التحول للصعوبة.

* كيف وجدت المنافسة فى موسم رمضان؟

ــ أولا انا اكره المنافسة واعتزلت الرياضة بسبب المنافسة، فكنت امارس رياضة التجديف وكنت اشارك مع المنتخب، لكننى اكره المنافسة، أسعى دائما لمكانة الافضل، وليس افضل من أشخاص آخرين، أرى أننا جميعا فى مركب واحد، وحالة الترند والصراع عليه هى حالة مزيفة، وربما يكون تحفيز مزيف ووقتى يكاد يشبه «الادرينالين» فهو ليس حقيقيا ولا يضيف للفن اطلاقا، فأنا اسعى لأن أكون افضل من دورى فى آخر عمل قدمته لكن لا أسعى لأن اكون افضل من شخص آخر.

* ماذا عن العمل مع روجينا فى اول بطولة مطلقة لها.. والعمل مع دينا الشربيني؟

ــ أرى أن روجينا مفاعل نووى صغير، لديها قدرة على استيعاب العالم وشديدة القوة، وهى من أعز صديقاتى، وعلى الجانب الآخر دينا الشربينى شديدة الوداعة والرقة وتسعى لأن يكون كل من حولها فى أفضل صورة، فبلا شك الاثنان يشتركان فى معظم الصفات، فكل منهما له كيمياء مختلفة عن الآخر، وأحببت العمل معهما.

* تقدم شخصيتان مختلفتان فى موسم واحد.. فهل كان هناك تداخل بينهما؟

ــ كان هناك تداخل فى الشخصيتين بشكل كوميدى، ولكن وقت التحضير للشخصية قبل التصوير هو ما ساعدنى كثيرا فى الدخول للشخصية قبل التصوير، ولو أن الشخصيتين ليس لديهم تفاصيل واستايل محددد أعتقد أن الأمر سيكون فى غاية الصعوبة.

* ما الصعوبات التى واجهتها؟

ــ الصعوبات فى «بنت السلطان» تركزت على أن «حسام» سيتغير فالمشاهد سيراه من شخص وديع وطيب إلى شخص آخر شرير، وكنت لا أريد أن يتفاجأ المشاهد، لذلك كان هناك مفاتيح أو أثر فى المشاهد من البداية لعدم مفاجأة الجمهور بالتحول، وحضرت لهذه الجزئية من البداية مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج احمد شفيق، أما فى مسلسل «قصر النيل» فى شخصية خالد أنه ليس متلونا، فهو دائما واضح وصريح وصعوبته كانت فى التركيز خلال المشاهد.

* لكن مؤكد أنك تلقيت ردود أفعال.. فكيف كانت؟

ــ فى الحقيقة ردود الافعال كانت متنوعة وغريبة، فشخصية «حسام» كنت اتلقى عليها تهديدات فكان الامر غريبا بالنسبة لى، وفى «قصر النيل» الناس كانت خائفة وقلقانة أن يكون «خالد» مخادعا، فالجمهور اصبح يركز على التحولات فى الشخصيات بصورة كبيرة.

* هل ضايقك اتهام «بنت السلطان» بالسرقة من مسلسل إيطالى؟

ــ الحقيقة انا ارفض التعليق على هذا الامر، وارى ان كل الممثلين بيتعلموا من بعض، والحديث عن هذا الأمر ليس مسئوليتى.

* كيف تختار أدوارك؟

ــ اول شىء أركز عليه هو الدور، هل هو يضيف لى، وهل هو مكتمل ام لا، وهل الدور مؤثر فى الدراما ومؤثر لى، ومن هم فريق العمل، فقد يكون الدور مناسبا لكن فريق العمل يكونون غير مناسبين بالنسبة لى.

* ماذا عن حلم البطولة المطلقة؟

ــ عندما يتم طرح هذا السؤال علىَّ أشعر بالطمأنينة ان البطولة المطلقة قد اقتربت، لكننى لا أسعى مطلقا لها، أهتم فقط بالادوار التى أقدمها وان تكون أدوارا ناجحة وتنال إعجاب الجمهور، وأتمنى عندما تأتى البطولة تكون فى عمل مناسب وجيد، وعادة يعرض على أعمال وارفضها اكثر من الذى وافقت عليه، فأنا ارفض كل الاعمال التى تهين المرأة، وارفض الادوار التى تعرض على وتكون غير مكتملة.

* ماذا عن مشاركتك فى فيلم 2 طلعت حرب؟

ــ عمل مختلف للمخرج مجدى أحمد على يضم 4 حواديت مختلفية عن بعض ويجمعهم أنهم يعرضون ويناقشون لحظة سياسية واجتماعية معينة فى تاريخ القاهرة تحديدا، وإنتاج عمل فنى أكثر منه تجاريا كان فيه تحدٍ كبير، وسعيد أنى أكون جزءا من مشروع والدى كمنتج، وكممثل عملت دورا صغيرا فى الحدوتة الثانية لكنه استثنائى ومختلف، وأحب العمل كثيرا مع والدى وأشعر إننى حر وغير قلق لأن معى عين حكيمة جدا، وسيتحدد موعد عرضه بعد انتهاء هذه الازمة.

* لماذا لا تركز فى السينما مثل الدراما؟

ــ أنا أفضل أن اشارك فى فيلم يقدم موضوعا مختلفا وجديدا، ولكن لم يعرض على حتى الآن عملا جيدا، وصناعة السينما انتاجها اقل فى الفترة الاخيرة بسبب الازمة، لكن السينما فى مصر صناعة قوية.

* ما جديدك الفترة القادمة؟

ــ بالإضافة إلى انتظارى طرح فيلم «2 طلعت حرب»، خلال الفترة المقبلة، استعد لانطلاق تصوير مسلسل «الآنسة فرح»، الجزء الرابع، وهناك مشاريع أخرى فى الدراما والسينما، ولكن لم يتم الاتفاق عليها بشكل رسمى.