الرئيس العراقي يؤكد ضرورة إنجاح العملية الانتخابية وفق أقصى معايير النزاهة

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد مع رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ملف الانتخابات المقبلة، وشددا على ضرورة حفظ استقرار وسلامة البلاد وحماية أمن المواطنين.

وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز اليوم، أن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية في البلاد، والتأكيد على ضرورة حفظ استقرار وسلامة البلاد وحماية أمن المواطنين، ورفض الأفعال والتجاوزات التي تعمل على زعزعة الاستقرار، إلى جانب أهمية مواصلة الجهد الأمني في مكافحة الإرهاب وفلوله، ومنع الأعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط إمدادات الطاقة.

كما بحث اللقاء، ملف الانتخابات المقبلة المقررة في أكتوبر 2021، وأهميتها البالغة للبلد، والتأكيد على ضرورة عدم ادخار أي جهد من أجل إنجاحها وفق أقصى معايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها، بما يضمن الإرادة الحرة للعراقيين في اختيار ممثليهم بعيدًا عن التلاعب والتزوير والضغوط، وضمان المشاركة الواسعة، لتكون مخرجاتها معبرة عن خيارات الناخبين.