مقتل 26 شخصا في فنزويلا في استهداف الشرطة للعصابات

لقي 26 شخصا حتفهم في عملية واسعة للشرطة الفنزويلية استهدفت عصابات في العاصمة كراكاس.



وقالت وزيرة الداخلية الفنزويلية، كارمن ميلينديز، أمس السبت إن قوات الأمن قتلت 22 شخصا يشتبه في أنهم أفراد عصابات.



وأوضحت أن ثلاثة من عناصر الشرطة وجنديا واحدا قتلوا في العملية. وتم اعتقال 33 من المشتبه بهم.



وكان القتال في الأحياء التي تسيطر عليها العصابات، مثل حي كوتا 905 ، بدأ يوم الخميس الماضي.



وصادرت الشرطة أكثر من 20 ألف طلقة ذخيرة وقاذفات صواريخ وبنادق هجومية ومركبات ومخدرات.



وتقول منظمات حقوقية إن العمليات واسعة النطاق التي تقوم بها قوات الأمن تسفر بشكل متكرر عن وفاة أبرياء، وقتل معارضي الحكومة.



واتهم زعيم المعارضة خوان جويدو حكومة الرئيس نيكولاس مادورو باستغلال العملية من أجل أهداف أخرى.



وقال جويدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا،عبر موقع تويتر "إنهم يكذبون، إنهم يمارسون الرقابة لإخفاء الحقيقة: وهي أنهم متحالفون مع هذه العصابات المسلحة".