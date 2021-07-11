معرض لمصورات الفوتوغرافيا من أوائل القرن الـ20 بمتحف متروبوليتان في نيويورك

مصورات الفوتوغرافيا من النصف الأول للقرن الـ20، هن محور معرض فتح أبوابه في متحف متروبوليتان في نيويورك، الذي يسعى لـ"إعادة تقييم" تاريخ التصوير الفوتوغرافي.

يضم معرض "نساء جدد خلف الكاميرا" نحو 180 صورة ومفردة التقطتها أكثر من 120 مصورة من أكثر من 20 دولة.

وقال مدير المتحف ماكس هولين: "المدى الدولي لهذا المشروع غير مسبوق".

وأضاف: "رغم أن مفهوم (نساء جدد) غالبا ما يعتبر ظاهرة غربية، فإن هذا المعرض يثبت عكس ذلك بجلب صور نادرا ما تُرى من مختلف أنحاء العالم ويقدم تاريخا عالميا متنوعا للتصوير الفوتوغرافي".

ومن بين المعروضات، أعمال بيرينيس أبوت، ودوروثيا لانج، وإيلزا بينج، ولولا ألفاريز برافو، وفلوريستين بيرو كولينز.

يشير عنوان المعرض إلى المفهوم النسوي لـ"النساء الجدد" الذي ظهر في عشرينيات القرن الماضي، حيث بدأت النساء تجربة كيف يعبرن عن أنفسهن مهنيا وشخصيا.

يستمر المعرض حتى 3 أكتوبر، وسوف ينتقل بعدها من المتحف الكائن في سنترال بارك في واشنطن، حيث كان من المقرر أن يفتح أبوابه العام الماضي قبل تعرقل جائحة فيروس كورونا الخطة.