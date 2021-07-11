الحكومة تطمئن المواطنين: لن تتحمل عبء الانتقال للعاصمة الإدارية لإنهاء أوراقك

طمأن السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين بعدم حاجتهم إلى التعامل العاصمة الإدارية الجديدة أو التوجه إليها لأداء الخدمة، مؤكدًا أن المواطن سيتمكن من أداء الخدمات من الأماكن الحكومية القريبة من محل سكنه.

ونفى سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، وجود مشكلة في التعامل مع الأوراق التي تستلزم ذهاب المواطن إلى العاصمة الإدارية، موضحًا أن الأوراق والمستندات ستنتقل إلكترونيًا إلى العاصمة وسيستلمها المواطن من المكان الذي ينجز فيه الخدمة الحكومية.

وقال إن «المواطن لن يتحمل عبء الانتقال إلى العاصمة الإدارية لإنهاء أوراقه داخل جميع محافظات الجمهورية»، مؤكدًا أن توجه الحكومة يأتي لراحة المواطن وتوفير جودة الحياة له.

وأوضح متحدث الوزراء، فوائد العاصمة الإدارية للمواطنين العاديين، مشيرًا إلى أن المكان الذي يحصل منه المواطن على الخدمة سيتحسن بفضل العاصمة الإدارية.

وأضاف أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية إيذان لبدء مرحلة جديدة لإدارة الدولة المصرية، قائلًا إن «المواطن لن يستفيد من الانتقال المكاني وإنما التكنولوجي والنقلة التي تدار بها آليات العمل الحكومي».

وذكر «سعد» أن أداء دولاب العمل الحكومي داخل العاصمة الإدارية سيكون مختلفًا، معلقًا: «المواطن سيناله نصيبًا من هذا التحديث وينعكس على الخدمات التي يتلقاها من الدولة».

ونوه إلى أن البعض كان يحصل على إجازات لإنهاء المصالح الحكومية، مؤكدًا أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية يوفر ما يتراوح ما بين 70% إلى 80% من الوقت الذي يستغرقه المواطن سابقًا لأداء الخدمة.