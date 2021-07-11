سيوة: تمهيد وتوسعة مدخل منطقة لهيبرات وحملة نظافة بالظافرية

قال عصام عبد الغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأحد، إنه تم تمهيد وتوسعة مدخل منطقة لهبيرات، وتنفيذ حملة نظافة وتجميل بمنطقتي الظافرية شرق، والظافرية غرب، في إطار حملات الحفاظ على نظافة وبيئة الواحة.



وأوضح عبد الغني أنه بناءً على تلقي شكاوى من أهالي منطقة لهبيرات من إلقاء المخلفات على جانبي الطريق مما أدى إلى تضييق الطريق وصعوبة الحركة المرورية به، وعلى الفور جرى رفع المخلفات، وتوسعة الطريق وتمهيده بمشاركة إدارة المتابعة الميدانية، والإدارة الهندسية، وبالتنسيق مع شركة المياه، تم التعامل مع إنهيار أحد جانبي الطريق الرئيسي المؤدي إلى منطقة الأمهات قبلي جبل الدكرور؛ نتيجة تسريب المياه من خط مياه الشرب العمومي.



وأوضح تنفيذ حملة نظافة وتجميل بمنطقتي الظافرية شرق، والظافرية غرب، ضمن سلسلة الحملات اليومية التي تقوم بها رئاسة المركز، حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة، ومنعاً لانتشار الأمراض والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.