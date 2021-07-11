محافظ قنا يفتتح إحلال وتجديد محطة مياه الشرب بالقلمينا

افتتح أشرف الداودي محافظ قنا، مشروع إحلال وتجديد محطة مياه الشرب النقالي بقرية القلمينا التابعة لمركز الوقف، بحضور رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وعلاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وأوضح الداوى، أن المحطة تبلغ طاقتها الإنتاجية ٢٥ لتر في الثانية، وتبلغ تكلفة أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة 5 مليون جنيه ضمن المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصري بمبادرة حياة كريمة، موضحا أن ذلك يأتى فى إطار سعي المحافظة إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه وتوفير حياة كريمة للمواطن.

وقال رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه قنا، إن محطة مياه القلمينا تغذي اهالي قرية القلمينا وجزء من العرب والنجاجرة، والتي تم دخولها الخدمة في 1995، كما تم عمل احلال وتجديد لأول مرة في سنة 2014، ثم في سنة 2021 بالمبادرة لتنمية الريف المصري "حياة كريمة".



وأضاف عرفة،في بيان صحفي اليوم الأحد، أن مركز الوقف يحظي بالعديد من المشروعات المبادرة، حيث يجرى الآن تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل بجزية الحمودي، والذي يتكون من خطوط انحدار و خط طرد و محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف، وأيضا تم مد وتدعيم 10 كم خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بقرية المراشدة.



وجدير بالذكر أن حجم الإستثمارات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا بلغت 6.5 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 67 مشروع مياه شرب، ما بين محطات وشبكات مياه، ويجرى الآن استكمال تنفيذ 9 مشروعات أخرى، بالإضافة إلى تنفيذ 10 مشروعات فى قطاع الصرف الصحى، كما يجرى استكمال تنفيذ 26 مشروعا آخر.