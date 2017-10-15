شن طارق يحيى رئيس قطاع كرة القدم بنادي الزمالك هجومًا حادًا على كل من يتهم المدربين بالتفويت أمام الأهلي أو الزمالك.
وقال يحيى في تصريحات لإذاعة أون سبورت: " ما يتردد قلة أدب وكل من يقول هذا الكلام ربنا يشفيه، أي مدرب يحترم نفسه وتاريخه".
وأضاف:" فزت على الزمالك أكثر من الأهلي، وأي مدرب يكون لديه الرغبة في الفوز على القطبين".
وأكمل:" ما يتردد كلام أطفال ولا ينتقص من قيمة أي مدرب".
وأتم:" الانتماء للأهلي والزمالك ليس له علاقة بالعمل، ومن يرددون تلك النغمة أشخاص لا يعلمون تاريخ هؤلاء اللاعبين عندما كانوا لاعبين".