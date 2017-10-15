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شن طارق يحيى رئيس قطاع كرة القدم بنادي الزمالك هجومًا حادًا على كل من يتهم المدربين بالتفويت أمام الأهلي أو الزمالك.

وقال يحيى في تصريحات لإذاعة أون سبورت: " ما يتردد قلة أدب وكل من يقول هذا الكلام ربنا يشفيه، أي مدرب يحترم نفسه وتاريخه".

وأضاف:" فزت على الزمالك أكثر من الأهلي، وأي مدرب يكون لديه الرغبة في الفوز على القطبين".

وأكمل:" ما يتردد كلام أطفال ولا ينتقص من قيمة أي مدرب".

وأتم:" الانتماء للأهلي والزمالك ليس له علاقة بالعمل، ومن يرددون تلك النغمة أشخاص لا يعلمون تاريخ هؤلاء اللاعبين عندما كانوا لاعبين".