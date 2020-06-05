وزير المياه والبيئة اليمني: خزان صافر النفطي معرض للانفجار في أي وقت

أكد وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي، أن خزان صافر النفطي معرضا للانفجار في أي وقت، بسبب التقادم وتوقف صيانته منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية، وتهالك المنشأة والأنابيب والمعدات ما سيتسبب في تسرب الغاز الخامل، والنفط الخام في ظل توقف منظومة مكافحة الحريق، وتعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية الرافضة للفريق الفني التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة لتقييم حالتها وتفريغها من النفط تفاديا لحدوث كارثة وشيكة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة الـ 19 لاجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة الوزراء المعنيين بشؤون البيئة في السعودية ومصر والأردن والسودان وجيبوتي، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، وناقش مشروع قرار للحد من المخاطر البيئية للناقلة صافر، بالإضافة إلى مناقشة عددا من الموضوعات والمبادرات البيئية ذات الأولوية للدول الأعضاء في الهيئة.

وأوضح وزير المياه اليمني ضرورة الانتهاء من مراجعة مشروع الخطة الإقليمية للحد من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن حدوث تسرب من الخزان العائم صافر أو غرق الخزان أو انفجاره، والبحث عن التمويل لها، داعيا إلى تضافر الجهود الإقليمية والعربية والدولية بمنع الكارثة البيئية والإنسانية الوشيكة، ووضع خطط الاستجابة للحد من التأثيرات الكارثية المحتملة لتسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام إلى المياه.

وأشار إلى جهود المملكة العربية السعودية لتفادي الكارثة وتبنيها لمشروع المسح الميداني للموائل البيئية المتوقع تضررها جرّاء حدوث تسرب محتمل من الخزان صافر أو غرقه أو انفجاره، داعيا دول الإقليم إلى دعم قدرات اليمن لمواجهة المخاطر المحتملة للانسكابات النفطية في شواطئها في ظل الوضع الذي تعيشه اليمن جرّاء الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الانقلابية.