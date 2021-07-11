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صحيفة بريطانية: جونسون سيعلن يوم الحرية في 19 يوليو

أ ش أ
نشر في: الأحد 11 يوليه 2021 - 8:13 م | آخر تحديث: الأحد 11 يوليه 2021 - 8:13 م

ذكرت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيعلن غدا الاثنين، تخفيف جميع قيود فيروس كورونا المستجد في 19 يوليو الجاري، وذلك بعد 18 شهرًا من القيود غير المسبوقة وثلاثة عمليات إغلاق وطنية كاملة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع ذلك، سينبه جونسون البريطانيين إلى ضرورة توخي الحذر الشديد، متوقعة أن يتخلى جونسون عن وعده الذي وصفه بأنه "لا رجوع فيه"، ويفتح الباب أمام المزيد من عمليات الإغلاق الشتاء القادم.

ومن المقرر أن تنتهي جميع إجراءات كورونا في 19 يوليو، والمعروف باسم "يوم الحرية"، مع إلغاء ارتداء أقنعة الوجه وقواعد التباعد الاجتماعي والسماح بالفعاليات الجماهيرية.

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