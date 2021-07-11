بيانات إسرائيلية: الحماية التي يوفرها لقاح فايزر - بيونتيك تقل مع مرور الوقت

أفاد موقع "واي نت" الإسرائيلي بأن البيانات التي تم جمعها حول موجة إصابات فيروس كورونا الجديدة قد تشير إلى أن الحماية التي يوفرها لقاح فايزر-بيونتيك تقل مع مرور الوقت.

ووفقا للبيانات المقدمة لوزارة الصحة فإن الأفراد الذين حصلوا مبكرا على التطعيم يشكلون نسبة كبيرة من الإصابات الجديدة، إلا أن الحماية من الإصابة بأعراض شديدة بين هذه الفئة لا تزال قوية.

ولفت التقرير إلى أنه من الصعب تحديد علاقة نهائية، لأن من حصلوا على اللقاحات في المراحل الأولى كانون من يعانون من ضعف في الجهاز المناعي وكبار السن ومن يعانون من سجلات مرضية، والذين هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وذكرت الصحيفة أن مقدمي البيانات يعتقدون أن السبب الرئيسي لارتفاع الإصابات ليس هو متحور دلتا سريع العدوى، وإنما لأن الحماية التي يوفرها اللقاح تقل مع مرور الوقت.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن دراسة إسرائيلية أظهرت أن فعالية اللقاح في الوقاية من العدوى قد تراجعت مؤخرا، بعدما أصبح المتحور دلتا هو السلالة السائدة.