وكيل الأوقاف عن تأهيل الواعظات: دورهن مهم لمواجهة سلب العقول وانحراف الأفكار

قال الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن مصر في حاجة لإمام بفكر ووصف معين، وواعظة مؤهلة بشكل كامل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، مساء السبت: «كل حد ممكن يتكلم في الدين، ناس كتير حافظة القرآن وبتقتل وتمارس العنف بالقرآن، ويفهمونه بشكل خاطئ ويطوعونه لخدمة أجنداتهم».

وأشار إلى الحاجة الملحة لإمام مؤهل يفهم الدين بشكل صحيح، ويملك وسطية الدين وينقل رسالة التسامح والسلام والأمن التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالم، مؤكدًا أن أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات تمثل طاقة نور وباب أمل يُفتَح في وقت شُوِّهت فيه صورة الإسلام، على ما أشخاص يدعون أنهم منتسبون إلى الدين، وهو من براء، وفق تعبيره.

وأكد أبو عمر، أن المجال الديني والدعوي ليس بعيدًا عن اهتمام الدولة بالمرأة التي وصفها بأنها نصف المجتمع وهي من تهب له النصف الآخر، لافتًا إلى أن دورها الدعوي المهم مستمر من زمن النبي محمد حتى الآن.

وتابع: «غاب عن الساحة في سنوات سابقة أن يكون هذا الدور موجودًا، لكن استشعرنا أن العقول بدأت تُسلب، وانحرفت الأفكار لا ترضي الله ورسوله فكان لابد على مؤسسات الدولة أن تؤدي دورها».

وأشار إلى أن الفترة الراهنة هي أكثر الأوقات التي تحتم ضرورة العمل على خدمة الدين والوطن، مرجعًا ذلك إلى أن المطالبة بتجديد الخطاب الديني جاءت من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي تمثل قضية العصر.