 تقرير: سوني تستخدم روبوتات لخفض التكاليف وتعزيز الخدمات الرقمية - بوابة الشروق
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تقرير: سوني تستخدم روبوتات لخفض التكاليف وتعزيز الخدمات الرقمية

لندن (د ب أ)
نشر في: الأحد 11 يوليه 2021 - 12:11 م | آخر تحديث: الأحد 11 يوليه 2021 - 12:11 م

تتوقع شركة سوني للالكترونيات أن تتولى الروبوتات تصنيع أجهزة التليفزيون والهواتف الذكية والكاميرات، مع تركيز الشركة على الخدمات، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز في تقرير.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد بأن كيميو ماكي، رئيس قطاع الإلكترونيات في سوني، قال في مقابلة مع فاينانشيال تايمز إنه من المتوقع أن تخفض خطوط الإنتاج غير البشرية التكاليف بنسبة 70% في مصنع سوني الرئيسي للتليفزيونات في ماليزيا بحلول العام المالي 2023، مقارنة بعام 2018 . وقال إن تسريع أتمتة المصانع سوف يقلل أيضا من عيوب المنتج.

وسوف يتم تنفيذ الخطة بالتزامن مع زيادة التركيز على المبيعات عبر الإنترنت وتحليل البيانات. وقال ماكي لصحيفة فاينانشيال تايمز إنه سوف يتم تحليل بيانات المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد حجم التصنيع بشكل أكثر فعالية.

وبينما سوف تواصل الشركة بيع الأجهزة والخدمات للمستهلكين، فإن جزءا مهما من هدفها الخاص بالنمو سوف يأتي من المنتجات المعنية بالاستخدام المهني، مثل شاشات إل إي دي الكريستالية لإنتاج الفيديو الافتراضي وتكنولوجيا تتبع الكرة لقطاع الترفيه الرياضي، وفقا للصحيفة.


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