الكشف عن سيارة صينية جديدة لتنقية الهواء من الملوثات أثناء القيادة

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن ظهور سيارة صينية جديدة مصممة لتنقية الهواء من الملوثات أثناء قيادتها على الطريق في مهرجان غودوود للسرعة.

ووفقا للهيئة فإن السيارة الجديدة، التي تتحول إلى قاعة طعام وغرفة نوم، تسمى "أيرو- Airo"، من تصميم البريطاني توماس هيثرويك، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج التجاري في الصين عام 2023، ومن المخطط صنع مليون سيارة منها.

ولا يهدف التصميم الثوري الجديد للسيارة إلى معالجة مشكلة التلوث فحسب، بل يساعد أيضا في حل "أزمة توفير مساحة وفضاء خاص يتواجد فيه الناس"، خاصة بعد انتشار فيروس (كوفيد-19).

أما منتقدوها فلم يقتنعوا أبدا بأنها يمكن أن تكون أكثر من مجرد نموذج لسيارة مبتكرة، ولن تدخل مرحلة الإنتاج التجاري.