بدأت إجراءات إزالة السياج المحيط بمبنى الكونجرس الأمريكي في العاصمة واشنطن، بعد شهور طويلة من إقامته لدواع أمنية إثر أحداث الشغب والعنف التي ضربت مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي.

وبدأت عربات النقل بإزالة الحواجز الإسمنتية والسياج الأمني المطوق لمبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وترافقت هذه التطورات مع استمرار المحادثات في مجلسي النواب والشيوخ للتوصل إلى اتفاقية حول حزمة تمويل موسعة لتعزيز الأمن في مبنى الكابيتول ، وهو الأمر الذي لا يزال يشهد خلافات حزبية بين الجمهوريين والديمقراطيين.

ومن المنتظر أن تنتنهي إزالة الإجراءات الأمنية حول الكونغرس، خلال الأسبوع المقبل، قبيل عودة المشرعين الأميركيين إلى المبنى الذي يوصف بأنه صوت الشعب الأميركي ، والذي أضحت أبوابه مفتوحة وطُرقه مشرعة، لكن الهاجس الأمني سيظل ماثلا في اعتبار المسؤولين، لمنع تكرار مشهد هجوم السادس من يناير