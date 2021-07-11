لاعبو المنتخب الأوليمبي يخضعون لمسحة كورونا الثانية قبل السفر إلى طوكيو

خضع لاعبو منتخب مصر الأوليمبي اليوم الأحد لإجراء المسحة الطبية الثانية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك خلال تجمع المنتخب بقيادة شوقي غريب المدير الفني استعدادًا للسفر إلى اليابان للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن يتلقى لاعبو المنتخب الأوليمبي المسحة الطبية الثالثة قبل السفر مباشرة إلى اليابان، وذلك طبقًا للبرتوكول المحدد من قبل اللجنة الطبية للأولمبياد.

الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى كان قد أعلن عن قائمته النهائية المشاركة في طوكيو بضم 18 لاعباً على أن ينضم للبعثة المصرية هناك 4 لاعبين من النادى الأهلى عقب خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى أمام كايزرتشيفز فى المغرب.

جدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية أخطرت اللجنة الأولمبية المصرية برفع اسم مصر من بين البعثات التى ستخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام قبل انطلاق أولمبياد طوكيو، حيث وضعت اللجنة المنظمة اسم مصر من بين الدول الآمنة التى تم فيها السيطرة على الإصابات بفيروس كورونا.